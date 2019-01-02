Son Dakika Haberleri: Rusya'da Çöken Binanın Enkazından Canlı Bir Papağan Çıkarıldı

Rusya'da Çöken Binanın Enkazından Canlı Bir Papağan Çıkarıldı

34 dakika önce

Rusya'nın Çelyabinsk Oblastı bölgesinde doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen patlama sonucu yıkılan binanın enkazından canlı bir papağan çıkarıldı.

Rusya'da Çöken Binanın Enkazından Canlı Bir Papağan Çıkarıldı, System.String[]
Rusya'nın Çelyabinsk Oblastı bölgesinde doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen patlama sonucu yıkılan binanın enkazından canlı bir papağan çıkarıldı.

Rusya'nın Çelyabinsk Oblastı bölgesindeki Magnitogorsk kentinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken binanın enkazından bir papağan canlı olarak çıkarıldı.

Dün yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkazdan bir bebek de canlı olarak çıkarılmıştı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:03 Kaynak: İHA

Çelyabinsk, Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı Yanan Araçta Uyuya Kalan Alkollü Sürücü, Diğer Sürücüler Tarafından Kurtarıldı

Okul Kantinlerinde Yeni Dönem Başlıyor! Bundan Sonra Ürünlerin Üstünde Okul Gıdası Logosu Yer Alacak Polis Ekipleri, Durdurdukları FETÖ Firarisinin Aracına El Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 12:37:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da Çöken Binanın Enkazından Canlı Bir Papağan Çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]