Rusya'da Covid-19'a karşı toplu aşılama başladı - Son Dakika

Rusya'da Covid-19'a karşı toplu aşılama başladı

05.12.2020 12:42
Rusya'da Covid-19'a karşı toplu aşılama başladı, System.String[]

MOSKOVA (İHA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da Covid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısı halka uygulanmaya başladı.

MOSKOVA (İHA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da Covid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısı halka uygulanmaya başladı.

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ederken, Rusya'da Covid-19'a karşı toplu aşılama başladı. Rusya Korona Virüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, başkent Moskova'da halka Sputnik V aşısının uygulanmaya başlandığı duyuruldu. Açıklamada, bugünden itibaren Moskova'daki 70 tıp merkezinde açılan aşı odalarında halka aşı uygulanacağı bunun için risk grubundaki kişilere sms yoluyla bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Rus yapımı aşının, ilk olarak doktorlara ve diğer sağlık çalışanları ile öğretmenlere ve sosyal hizmet çalışanlarına uygulanacağı aktarılırken, bu meslek gruplarının hastalığa maruz kalma riskinin yüksek olduğu belirtildi. Aşı vurulacak kişilere 60 yaş sınırı getirilirken, sağlık sorunu olanlar, hamileler ve son iki haftadır solunum yolu hastalığı olanlar aşı yaptıramayacak.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin dün yaptığı açıklamada, "İlk 5 saatte 5 bin kişi aşı için kaydoldu. Öğretmenler, doktorlar, sosyal hizmet görevlileri, bugün sağlıklarını en çok tehlikeye atanlar ve hayatı en önemli olanlar" dedi.

Temas halindeki ve risk grubunda bulunmayanların da Moskova Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden online başvuru yapabilecekleri belirtilerek, "Bugünden itibaren 70 klinikte aşı uygulaması başlamıştır. Mesleki faaliyet yürüten ve temas halindeki ana risk gruplarındaki vatandaşlara aşı yapılabilmektedir" denildi.

Kliniklerdeki aşı uygulamasının sabah 08.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleşeceği belirtilerek, aşı olmak isteyen ve başvuru yapanların kimlik, pasaport ve sağlık raporlarını yanlarında bulundurması gerektiği ifade edildi.

Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın geliştirdiği 2 milyon dozluk Sputnik V aşısının halka uygulanması için talimat vermişti.

Son 24 saatte 28 binden fazla yeni vaka

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 28 bin 782 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısının 2 milyon 431 bin 731'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 508 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybederken, toplam can kaybı 42 bin 684'e yükseldi.

-İHA-

Koronavirüs, Moskova, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'da Covid-19'a karşı toplu aşılama başladı - Son Dakika


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