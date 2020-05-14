Rusya'da Covid-19 salgınında 12 gün sonra bir ilk - Son Dakika

Rusya'da korona virüs salgınında 12 günün ardından bir ilk yaşanarak vaka sayısının 10 binin altın düştüğü açıklandı.



Çin'de ortaya çıkarak dünya geneline yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında Rusya'da 12 gün sonra bir ilk yaşandı. Ülkede Covid-19 yeni vaka sayısı 10 binin altına düşerek son 24 saatte yeni vaka sayısı 9 bin 974 olarak açıklandı. 2 Mayıs'tan bu yana vaka sayıları 10 binin üzerinde seyrediyordu.



Böylece ülkede Covid-19 vaka sayısı 252 bin 245'e yükselirken son 24 saatte 93 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ise can kaybı 2 bin 305'e yükseldi. - MOSKOVA