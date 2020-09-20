- Rusya'da çukura düşen karacayı yaşlı çift kurtardı - Son Dakika

- Rusya'da çukura düşen karacayı yaşlı çift kurtardı

MOSKOVA - Rusya'da eski bir maden çukuruna düşen karacayı fark eden yaşlı çift tüm tehlikeye rağmen karacayı çukurdan çıkardı.

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde yaşlı çift Tümen yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Çiftin yürüyüşleri sırasında yakınlarından gelen ses üzerine harekete geçti. Bu sırada eski bir maden çukuru olduğu anlaşılan çukurun içine küçük bir karacanın düştüğünü fark eden çift hemen yardıma koştu. Yaşlı adam risklere rağmen derin çukura girerken yaşlı eşi ise o anları görüntülemeye başladı. Yaşlı adamın kuyuya inmesiyle panikleyen karaca çukurdan kurtulmaya çalışırken yaşlı adam karacanın korkusunu atması ve kendisine alışması için uzun bir süre bekledi. Yaşlı adam bir süre sonra yavru karacayı kucaklayarak çukurdan dışarıya bırakmaya çalıştı. Oldukça zorlanan yardımsever adam amacına ulaşarak karacayı düştüğü çukurdan kurtardı. Çukurdan kurtulan karaca ise bir anda ormana koşarak kuyudan uzaklaştı. Çiftin karacayı kurtarma operasyonu sosyal medyada paylaşılırken yaşlı çiftin karacayı kurtarma anlarına dair görüntüler kısa sürede izlenme rekorları kırdı.