Son Dakika Haberleri: Rusya'da depoda büyük yangın
Son Dakika Güncel Rusya'da depoda büyük yangın

Rusya'da depoda büyük yangın

7 saat önce

Rusya'da başkent Moskova yakınlarındaki depoda yangın çıktı.

Rusya'da başkent Moskova yakınlarındaki depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangında ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Jukovski kentinde bulunan bir depoda yangın çıktı. 3 bin 500 metre kare alanı kaplayan büyük yangına, 16 itfaiye aracının müdahale ettiği, yangının söndürüldüğü açıklandı. Yapılan incelemede, yangın sebebiyle depo binasının hasar gördüğü ve belirli bölgelerinde çökmelerin meydana geldiği belirtilirken, yangında ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.

Rusya'da depoda büyük yangın

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin terör raporunda YPG'nin isminin geçmemesine Dışişleri'nden tepki: Hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir
Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförünün durağa dalıp, 3 yolcuyu bıçakladığı o anları yolcular anlattı Kars'ta terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü önce durağa daldı sonra 3 yolcuyu bıçakladı! İşte ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 18:55:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da depoda büyük yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]