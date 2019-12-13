Rusya'da depoda büyük yangın - Son Dakika

Rusya'da alışveriş merkezlerinin bulunduğu caddedeki bir depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangının diğer binalara yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan çok sayıda alışveriş merkezinin bulunduğu Varşova Caddesi'ndeki bir depoda yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangında, bir itfaiye görevlisinin yangına müdahalesi sırasında çatının çökmesi sonucu yaralandığı belirtildi. Depoda patlamaların da meydana geldiği duyurulurken, çıkan siyah dumanın şehrin pek çok noktasından görülebildiği aktarıldı.