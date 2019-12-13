Rusya'da depoda büyük yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'da depoda büyük yangın - Son Dakika

Rusya'da depoda büyük yangın

6 saat önce

Rusya'da alışveriş merkezlerinin bulunduğu caddedeki bir depoda yangın çıktı.

Rusya'da alışveriş merkezlerinin bulunduğu caddedeki bir depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangının diğer binalara yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan çok sayıda alışveriş merkezinin bulunduğu Varşova Caddesi'ndeki bir depoda yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangında, bir itfaiye görevlisinin yangına müdahalesi sırasında çatının çökmesi sonucu yaralandığı belirtildi. Depoda patlamaların da meydana geldiği duyurulurken, çıkan siyah dumanın şehrin pek çok noktasından görülebildiği aktarıldı.

Rusya'da depoda büyük yangın

Moskova, İtfaiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çıkan yangında kardeşini son anda kurtardı
Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor Tecavüzcüsünü öldüren Rus kadınlar artık hapis cezası almayacak Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı

Son Dakika Haberleri
21:14 Ankara'da hastane arşivinde yangın - Son Dakika
21:14 İzmir tire'de 29 yaşındaki genç, sokak ortasında öldürüldü - Son Dakika
21:13 Ankara'da hastane arşivinde yangın - Son Dakika
21:13 TBMM'den ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na kınama (2) - Son Dakika
21:10 Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 21:15:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'da depoda büyük yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]