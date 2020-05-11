Rusya'da depoda büyük yangın - Son Dakika

Rusya'nın bir markete ait depoda yangın çıktı. Yangının büyük bir alanı kapladığı belirtilirken, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde bir markete ait depoda yangın çıktı. Yangının 1200 metre kare alana yayıldığı belirtildi. Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği, ancak sayılarının yeterli olmaması nedeniyle destek birliklerinin de yangının çıktığı depoya yönlendirildiği bildirildi. Deponun çatısının çöktüğü ifade edilirken; ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı bilgisi paylaşıldı.