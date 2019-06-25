Rusya'da deprem
46 dakika önce
– Rusya'nın doğu kıyısında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:47 Kaynak: DHA
– Rusya'nın doğu kıyısında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Rusya'nın doğu kıyısında 6.6 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Bölgede meydana gelen deprem sonrası Tsunami uyarısı yapılmadı.
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