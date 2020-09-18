Rusya'da derse alınmayan öğrencinin azmi görenleri şaşırttı - Son Dakika

Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'nde (BMSTU) meydana geldi. Geç kaldığı için öğretmen tarafından derse alınmayan bir öğrenci, bir üst kata çıkarak yağmur nedeniyle hasar gören tavan bölümünden sınıfa girmeye çalıştı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, öğrencinin kırılmış tavan bölümünden bacaklarının sarktığı, bedeninin üst kısmının ise hala üst katta olduğu görüldü. Şaşırtan olayla ilgili sınıftaki öğrencilerin verdiği tepki kameraya yansıdı.
ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA: İNCELEME BAŞLATILDI
BMSTU Bilgi ve Gençlik Politikası Departmanı Başkanı Marina Dobrinets, olayda kimsenin yaralanmadığını ifade etti. Üniversite, öğrencinin derse alınmadığı iddialarını yalanlarken; öğrencinin üst kattan aşağıya düşmediği, zaten hasarlı olan tavanı kırarak vücudunu oraya soktuğu öne sürüldü. Marina Dobrinets, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:38 - Kaynak: DHA
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