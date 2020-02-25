Rusya'da derse alkollü giren öğretmen masadan düştü, uyuya kaldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'da derse alkollü giren öğretmen masadan düştü, uyuya kaldı - Son Dakika Dünya

Rusya'da derse alkollü giren öğretmen masadan düştü, uyuya kaldı

7 saat önce

Rusya'da teknoloji dersi öğretmeni, alkollü bir şekilde sınıfa girince işinden oldu.

Rusya'da derse alkollü giren öğretmen masadan düştü, uyuya kaldı, System.String[]

Rusya'da teknoloji dersi öğretmeni, alkollü bir şekilde sınıfa girince işinden oldu. Öğrencilerin kaydettiği görüntülerde, alkollü öğretmenin masanın üzerinde oturduğu ve dengesini kaybederek düştüğü ve uyuduğu görüldü.

Olay, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde, 12 Şubat'ta meydana geldi. Teknoloji öğretmeni, sınıfa alkollü bir şekilde girdi. Oturduğu masanın üzerinde öğrencilere bir şeyler söyleyen öğretmen, dengesini kaybederek sırt üstü masadan düşerek uyumaya başladı. O anlar öğrenciler tarafından kaydedildi.Yerel medyaya konuşan okul müdürü Zulfiya Gilyazova, "2017 yılından bu yana görev yapıyordu. Öğrenciler de kendisini çok seviyordu. Olaydan sonra bize hasta olduğunu söylemişti. Belki de ailevi problemleri vardı, bize açıklamadı. Daha önce onu böyle görmemiştik" dedi. Daha sonra yapılan incelemede, öğretmenin alkollü olduğu anlaşıldı ve görevden alındı.


Tataristan Cumhuriyeti, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:38 Kaynak: DHA
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