Rusya'da devam eden orman yangınlarına havadan müdahale sürüyor - Son Dakika

Uçağın havalanması

Pilot kabininden detaylar

Yanan ormanların havadan görüntüsü

Su tanklarından detaylar

Uçağın suyu bırakması

Yanan ormanlardan yükselen duman detayları Rusya'nın Yakutistan ve İrkutsk bölgelerinde temmuz ayında başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, bölgeye sevk ettiği ilave birlik ve teçhizatlarla söndürme çalışmalarına katkı sağlıyor