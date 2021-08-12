Uçağın havalanması
Pilot kabininden detaylar
Yanan ormanların havadan görüntüsü
Su tanklarından detaylar
Uçağın suyu bırakması
Yanan ormanlardan yükselen duman detayları Rusya'nın Yakutistan ve İrkutsk bölgelerinde temmuz ayında başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, bölgeye sevk ettiği ilave birlik ve teçhizatlarla söndürme çalışmalarına katkı sağlıyor
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Rusya'da devam eden orman yangınlarına havadan müdahale sürüyor - Son Dakika