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Rusya'da Dikkatsiz Sürücü Fark Etmediği Yaşlı Kadının Defalarca Üstünden Geçti - Son Dakika

Rusya'da Dikkatsiz Sürücü Fark Etmediği Yaşlı Kadının Defalarca Üstünden Geçti

11.02.2022 10:24

- Rusya'da dikkatsiz sürücü fark etmediği yaşlı kadının defalarca üstünden geçti Rusya'da bir sürücü, aracının arkasındaki yaşlı kadını fark etmeyerek çarpmasının ardından yerde yatan kadının defalarca üzerinden geçti.

- Rusya'da dikkatsiz sürücü fark etmediği yaşlı kadının defalarca üstünden geçti

MOSKOVA - Rusya'da bir sürücü, aracının arkasındaki yaşlı kadını fark etmeyerek çarpmasının ardından yerde yatan kadının defalarca üzerinden geçti.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Zelenodolsk kentinde bir sürücü, aracının arkasında bulunan yaşlı kadını fark etmeyerek geri geri gitmeye başladı. Dikkatsiz sürücü, aracının kar birikintilerine saplandığını düşünerek, çarparak yere düşürdüğü kadının üzerinden defalarca geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yaşlı kadının ayağa kalkmaya çalıştığı görüldü. Dikkatsiz sürücü, en sonunda aracından inmesinin ardından yerde yatan kadını fark etti.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan kadının hafif yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Sürücü, göz altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

Rusya'da Dikkatsiz Sürücü Fark Etmediği Yaşlı Kadının Defalarca Üstünden Geçti
Rusya'da Dikkatsiz Sürücü Fark Etmediği Yaşlı Kadının Defalarca Üstünden Geçti
Rusya'da Dikkatsiz Sürücü Fark Etmediği Yaşlı Kadının Defalarca Üstünden Geçti

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Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'da Dikkatsiz Sürücü Fark Etmediği Yaşlı Kadının Defalarca Üstünden Geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da Dikkatsiz Sürücü Fark Etmediği Yaşlı Kadının Defalarca Üstünden Geçti - Son Dakika
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