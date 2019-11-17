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Rusya'da dişleri sökülen kedi tedavi altına alındı
6 saat önce
Rusya'nın Belgorod şehrinde hayvan severler tarafından bulunan bir kedinin tüm dişlerinin tek tek söküldüğü tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:23 Kaynak: DHA
Rusya'nın Belgorod şehrinde hayvan severler tarafından bulunan bir kedinin tüm dişlerinin tek tek söküldüğü tespit edildi. Veteriner kliniğine getirilen kedi, tedavi altına alındı.
Olay, Rusya'nın Belgorod şehrinde meydana geldi. Kedinin getirildiği veteriner kliniğinden yapılan açıklamada, kediye ilk başta bir aracın çarptığını düşündükleri, daha sonra yapılan muayenede kedinin tüm dişlerinin tek tek söküldüğü ve başından yaralandığı belirtildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken olaya ilişkin polisin soruşturma başlattığı duyuruldu.
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