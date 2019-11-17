Son Dakika Haberleri: Rusya'da dişleri sökülen kedi tedavi altına alındı
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Rusya'da dişleri sökülen kedi tedavi altına alındı

6 saat önce

Rusya'nın Belgorod şehrinde hayvan severler tarafından bulunan bir kedinin tüm dişlerinin tek tek söküldüğü tespit edildi.

Rusya'da dişleri sökülen kedi tedavi altına alındı, System.String[]

Rusya'nın Belgorod şehrinde hayvan severler tarafından bulunan bir kedinin tüm dişlerinin tek tek söküldüğü tespit edildi. Veteriner kliniğine getirilen kedi, tedavi altına alındı.

Olay, Rusya'nın Belgorod şehrinde meydana geldi. Kedinin getirildiği veteriner kliniğinden yapılan açıklamada, kediye ilk başta bir aracın çarptığını düşündükleri, daha sonra yapılan muayenede kedinin tüm dişlerinin tek tek söküldüğü ve başından yaralandığı belirtildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken olaya ilişkin polisin soruşturma başlattığı duyuruldu.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:40 Kaynak: DHA
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