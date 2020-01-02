Rusya'da doğal gaz kaynaklı patlama kamerada - Son Dakika
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Rusya'da doğal gaz kaynaklı patlama kamerada

6 saat önce

Rusya'da doğal gaz kaynaklı patlama kameradaRusya, (DHA)- Rusya'da bir apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Rusya'da doğal gaz kaynaklı patlama kamerada

Rusya, (DHA)- Rusya'da bir apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlama anı saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Patlama, Rusya'nın Tver kentindeki apartmanda meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, patlamanın hemen ardından beton ve cam parçalarının sokağa yayıldığı görüldü. Yerel medya, patlamada 2 kişinin yaralandığını, apartmanda oturan 50 kişinin ise tahliye edildiğini duyurdu.

Rusya'da doğal gaz kaynaklı patlama kamerada

Rusya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:13 Kaynak: DHA
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