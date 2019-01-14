Son Dakika Haberleri: Rusya'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü

Rusya'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü

1 saat önce

Rusya'nın Rostov bölgesinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, System.String[]
Rusya'nın Rostov bölgesinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından verilen bilgiye göre, Şahtı şehrinde 9 katlı bir binadaki dairede sabah doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre patlamada bir kişi hayatını kaybederken, yaralıların olduğu belirtildi.

Binanın 9. katında meydana gelen patlama nedeniyle 4 daire hasar gördü. Binada yaşayanlar tahliye edildi.

Olayla ilgili emniyet yetkilileri soruşturma başlattı.

Rostov Valisi Vasiliy Golubyev, olayla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verdi.

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde 31 Aralık'ta bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:36 Kaynak: AA

Rostov, Rusya Federasyonu, Güncel
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