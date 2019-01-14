Rusya'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 7 Yaralı

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Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu

Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım