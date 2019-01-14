Son Dakika Haberleri: Rusya'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 7 Yaralı

Rusya'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 7 Yaralı

1 saat önce

Rusya'nın Rostov bölgesine bağlı Shakhty şehrinde 9 katlı bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Rusya'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 7 Yaralı, System.String[]
Rusya'nın Rostov bölgesine bağlı Shakhty şehrinde 9 katlı bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Rusya'nın güneyinde yer alan Rostov bölgesine bağlı Shakhty şehrinde sabah saatlerinde 9 katlı bir binanın 9. katında patlama meydana geldi. Patlamada binanın 8. ve 9. katlarındaki 4 dairede büyük hasar meydana gelirken, 1 kişi de yaşamını yitirdi. Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler binanın üst katlarına çıkarak evlerde bulunan vatandaşları kurtarmaya çalıştı. Binadan da toplam 140 kişi tahliye edildi. Ekipler ilk etapta enkaz altında bulunan bir anne ve bebeği sağ olarak kurtarırken daha sonra 1 kişinin cesedini de çıkardı. Ekiplerce yapılan açıklamada toplam 7 kişinin sağ olarak kurtarıldığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, elde edilen ilk bilgilere göre olayın bir gaz patlaması olduğu ve binanın 9. katında meydana geldiği kaydedildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, olayın nedenini belirlemek için soruşturmanın yürütüldüğü öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:16 Kaynak: İHA

Sabah, Rostov, Rusya Federasyonu, Güncel
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