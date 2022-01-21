Rusya'da doğasever ve amatör balıkçıların kış rotası: Baykal Gölü - Son Dakika

Donmuş göl yüzeyinde yürüyenler

Kar motosikletiyle gezenler

Drone görselleriyle dağ manzarası

Göl etrafındaki uzak doğu mimarisi

Donmuş gölde buzları kırıp balık tutan gezginler

Balıklar

Tilki

Bölgedeki yerleşim yerlerinin drone görselleri

Drone ile çekilmiş orman görüntüleri

Göl yüzeyinde toplanan doğaseverler

Aktiviteler

Genel plan görüntüler

Detaylar

Amatör balıkçılar Çevresindeki ormanların tabiat parkı ilan edildiği, Sibirya'nın güneyinde İrkutsk Oblastı ve Buryatya arasında yer alan dünyanın en derin gölü olarak bilinen Baykal Gölü'nde yaşanan çetin kış şartları, gölün farklı bölgelerinde ve çeşitli zamanlarda çekilen görüntülerle belgelendi. Yüzölçümü yaklaşık 31 bin 722 kilometrekare, uzunluğu 636 kilometre, genişliği 79,5 kilometre ve tabanı deniz seviyesinin yaklaşık bin 285 metre altında yer alan Baykal Gölü, kış mevsiminde amatör balıkçı ve doğaseverlerin öncelikli tercihi oluyor.