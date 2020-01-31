Rusya'da doktorlar doğum sırasında bebeğin yüzünü kesti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da doktorlar doğum sırasında bebeğin yüzünü kesti - Son Dakika

Rusya'da doktorlar doğum sırasında bebeğin yüzünü kesti

7 saat önce

Rusya'da bir bebeğin normal doğumunu sezeryana çeviren doktorlar hata yaparak bebeğin yüzünü neşterle kesti.

Rusya'da doktorlar doğum sırasında bebeğin yüzünü kesti, System.String[]

Rusya'da bir bebeğin normal doğumunu sezeryana çeviren doktorlar hata yaparak bebeğin yüzünü neşterle kesti.


Rusya'da doğum esnasında bir bebeğin yüzü doktorlar tarafından yanlışlıkla neşterle kesildi. Rusya'nın Çelyabinsk Bölgesi'nde bulunan Kiştim şehrinde 19 yaşındaki anne Daria Kadochnikova'nın doğum sancıları tuttu. Ambulans ile hastaneye kaldırılan genç anne için doğumhane hazırlandı. Doktorlar anne üzerinde yapılan ilk incelemede bebeğin normal doğum yapabileceğine karar verdi. Fakat doğum başlayınca işler ters gitmeye başladı. Çocuğun doğumu bir türlü gerçekleşmeyince doktorlar bu kez bebeğin sezaryen ile doğum yapılmasına karar verdi. Doktorlar her ne kadar çocuğun doğumunu gerçekleştirse de bir neşter darbesi ile bebeğin yüzünü kesti. Dünyaya gelen ve cinsiyeti kız olan çocuğa ilk müdahale doğduğunda hemen sonra gerçekleşti.


Doktorlar doğum sancısı çeken anneyi suçladı


Yüzündeki kanama durdurulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken doktorlar annenin kasıntıları nedeniyle neşter ile bebeğin yüzünün kesildiğini söyleyerek doğum sancıları çeken anneyi suçladı. Bebeğin ailesi ise doktorların yanlış müdahale uygulayarak normal doğumu gerçekleştiremediğini doğum öncesinde sağlıklı testlerin yapılmaması nedeniyle çocuğun zarar gördüğünü iddia etti. Bebeğin yüzündeki izin ömür boyu kalabileceği öğrenilirken Rusya Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - MOSKOVA

Çelyabinsk, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:27 Kaynak: İHA
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