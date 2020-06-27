Rusya'da dört yeni nükleer güç ünitesi inşa edilecek - Son Dakika

Rusya'da dört yeni nükleer güç ünitesi inşa edilecek

Rusya'nın Leningrad ve Smolensk bölgelerinde yeni nükleer güç santrali (NGS) ünitelerinin inşası için hazırlık çalışmaları başladı.

Rusya'nın Leningrad ve Smolensk bölgelerinde yeni nükleer güç santrali (NGS) ünitelerinin inşası için hazırlık çalışmaları başladı. Yapılacak 4 yeni nükleer güç ünitesi, 15 bin kişiye iş imkanı sunacak.

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Rusya'da nükleer güç üniteleri inşaat çalışmalarının organizasyonu ve yatırım projelerinin uygulanmasından sorumlu olanların atanması için yapılan toplantı sonrasında konuyla ilgili karar Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexei Likhachev tarafından imzalandı. Likhachev, alınan kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Rus nükleer enerji endüstrisi bu döneme yeni geliştirilen nükleer santraller olan VVER-1200 ve VVER-TOI projeleri ile geldi. Bu projeler sadece Rusya'da değil yurtdışında da başarıyla uygulanıyor. Tüm projeler mevcut olan tüm uluslararası güvenlik gereksinimlerini karşılayan en son başarılı çalışmalara ve gelişmelere göre tasarlandılar" dedi.


Bu tesisler, 2035 yılına kadar Rusya Hükümeti tarafından onaylanan Rusya'nın genel elektrik tesisi yerleştirme planına dahil edildi. Rosatom'un bir parçası olan Rosenergoatom A.Ş., bu periyotta yatırım projelerinin hem geliştiricisi hem de teknik koordinatörü olacak.


Bölge ekonomisine katkı


Leningrad NGS-2 inşaatının ilk aşaması, Leningrad NGS'nin yeni üniteleri için referans kabul ediliyor. Kursk NGS-2'de yapım aşamasında olan projeye benzer VVER-TOI projesi de Smolensk'teki NGS'de uygulanacak.


Rosenergoatom Genel Müdürü Andrei Petrov, yeni reaktörlerle ilgili şöyle konuştu: "Yeni güç üniteleri hizmet ömrü önümüzdeki 10 yıl içinde sona erecek olan RBMK-1000 reaktörleriyle değiştirilecek. Ön tahminlere göre, proje inşaatları 15 bine kadar yeni iş imkanı sunacak, bölgesel ve yerel bütçelere düzenli vergi geliri sağlayacak."


Bu yılın sonunda, Leningrad NGS-2'nin yeni VVER-1200 reaktörleri ' 3 ve ' 4 ile inşaat sahasında bir ön çalışma uygulama projesi gerçekleştirilecek. Sahada geçici ev inşaat kampları ve bir sanayi üssü inşa edilmesi de planlanıyor. Ayrıca 2020-2022 dönemi boyunca, yeni projelerin lisans gerekçelendirmesi, ünite 3 ve 4'ün çevresel etkisinin değerlendirilmesi konusunda kamuya açık oturumlar ve 2022 yılına kadar inşaat projesi değerlendirmesi yapılacak.


Toplam 2 bin 510 MW kapasiteli VVER-TOI reaktörlere sahip yeni Smolensk NGS-2 güç üniteleri, NGS'nin mevcut güç ünitelerine 6 kilometre uzaklıkta inşa edilecek. 2020 yılı sonunda "Smolensk NGS-2 güç üniteleri ? 1, 2" yatırım projesinin bir eylem planının hazırlanması ve onaylanması ile plana göre proje finansman sürecinin başlatılması planlanıyor. - MERSİN

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:41 Kaynak: İHA

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