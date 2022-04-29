Rusya'da Dünya Kudüs Günü programı yapıldı - Son Dakika

Rusya'nın başkenti Moskova'da Dünya Kudüs Günü nedeniyle program düzenlendi.

Moskova Merkez Camisi'nde yapılan programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran, bazı İslam ülkelerinin büyükelçileri, dini yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Samsar, yaptığı konuşmada, Kudüs'ün üç semavi din için kutsal ve tarihi statüye sahip bir şehir olduğunu hatırlatarak, Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in kutsiyeti ve tarihi statüsünün muhafazasının da hayati öneme haiz olduğuna dikkati çekti.

Samsar, "Kudüs'ün statüsüne ilişkin tek taraflı ve keyfi kararlara karşı olduğumuzu her platformda ifade ediyoruz, ifade etmeye devam edeceğiz." dedi.

Türk kurum ve kuruluşlarının bugüne kadar Filistin'de sağlık, eğitim, teknik yardım ve kültürel mirasın korunması alanlarında 600'ün üzerinde projeyi hayata geçirdiğine işaret eden Samsar, Türkiye tarafından yaptırılan, Filistin'in en büyük ve en modern eğitim araştırma hastanesi unvanına sahip, Gazze Filistin - Türkiye Dostluk Hastanesi için harcanan toplam meblağın 75 milyon doları aştığını aktardı.

Samsar, Filistin halkına uluslararası desteğin her geçen gün artmakta olduğunu memnuniyetle gözlemlediklerini ifade ederek, "Esasen, Filistin'in bağımsızlığını kazanması tarihi, vicdani ve beşeri bir zorunluluk, uluslararası toplumun Filistin halkına bir borcudur. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kudüs davası ve Filistin meselesinin en güçlü savunucularından olmaya devam edecektir." diye konuştu.