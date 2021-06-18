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Rusya'da durum hızla kötüleşiyor! Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi - Son Dakika

Rusya'da durum hızla kötüleşiyor! Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi

18.06.2021 13:58
Rusya'da durum hızla kötüleşiyor! Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi, System.String[]

Rusya'da koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Moskova'da "Daha agresif ve hızlı yayılan mutasyonlu Kovid-19" alarmı verildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin endişelendiren bir açıklama yaparak "Salgın durumu hızla kötüleşiyor" dedi. Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Moskova'daki durumu yakından takip ettiği" duyuruldu.

Koronavirüs ile birlikte ortaya çıkan varyantlar salgının kontrol altına alınması önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Özellikle Hindistan'da ortaya çıkan varyant sonrası pek çok ülke alarma geçmiş, ülkedeki sağlık sistemi çökme noktasına gelmişti.

"SALGININ DURUMU HIZLA KÖTÜLEŞİYOR"

Rusya'dan gelen haber ise virüsün mutasyona uğramaya devam ettiğini gözler önüne serdi. Rus bilim insanları Moskova'da yeni bir koronavirüs varyantı keşfetti. Bilim insanları ülkede artış trendinde olan vaka sayısının sorumlusunun bu varyant olabileceğini belirtti. Öte yandan Moskova Belediye Başkanı, artan vakalar sonrası hizmet sektöründe çalışanlar için zorunlu aşı emri verirken korkutan bir açıklama yaparak "Salgının durumu hızla kötüleşiyor" dedi.

Moskova'da yaşananlara Kremlin'den açıklama da gecikmedi. Reuters'ta yer alan habere göre Kremlin, son dakika açıklamasıyla Putin'in durumu yakından izlediğini duyurdu.

"DAHA AGRESİF VE HIZLI YAYILAN BİR MUTASYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili durumun beklenmedik bir şekilde kötüleştiğini belirterek, "Şu anda Moskova'da geçen yıl uğraştığımız Çin'den gelen virüs yerine daha agresif ve hızlı yayılan bir mutasyonla karşı karşıyayız." dedi.

VAKA REKORU KIRILDI

Bugün itibarıyla açıklanan rakamlar Moskova'nın içinde bulunduğu kritik durumu da ortaya koyar nitelikte. Başkentte vakalar sadece iki hafta içinde üç kat arttı ve üçüncü dalganın gölgesinde 9 bin 56'ya yükselerek rekor kırdı.

Sobyanin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun başkentte giderek kötüleştiğini vurguladı. Sobyanin, Moskova'da 18 Haziran'da 9 bin günlük yeni vakanın tespit edilebileceğini belirtmiş, "Moskova'daki salgın durumu hızla kötüleşiyor. Moskovalıların yüzde 60'ından fazlasının halihazırda hastalığı geçirmiş veya aşılı olması nedeniyle bu beklenmeyen bir durum. Vakalarda artış yerine düşüş bekleniyordu." diye konuştu.

SERT ÖNLEMLER KAPIDA

Şehirde yayılan virüsün geçen yıl ortaya çıkan virüsten farklı olduğuna işaret eden Sobyanin, "Şu anda Moskova'da geçen yıl uğraştığımız Çin'den gelen virüs yerine daha agresif ve hızlı yayılan bir mutasyonla karşı karşıyayız. Durumumuzun farklı olduğunu anlamalı ve yeni çözümler üretmeliyiz." dedi.

Moskova'da salgına karşı önlemlerin sertleştirilebileceğini anlatan Sobyanin, "Sert önlemler için bazı kararlar almaya çok yakınız. Şehirdeki hastanelerin yatak kapasitelerini artırmamıza rağmen, bu kapasitelerin de bir sınırı var. Şu anda hizmet ve ulaştırma sektörlerinde çalışanları aşılamak ana hedefimiz." şeklinde konuştu.

Sobyanin ayrıca, bin kişiden fazla sayıda insanı bir araya getiren etkinlikler, akşam saatlerinde kafe ve restoranların kapatılması ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nı izleyen taraftarlar için ayrılan alanların kapatılması gibi salgın önlemlerinin genişletilmesi talimatı verildiğini açıkladı.

Rusya'da durum hızla kötüleşiyor! Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi

Corona virüs, Koronavirüs, Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da durum hızla kötüleşiyor! Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi - Son Dakika Dünya


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