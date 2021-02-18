- Rusya'da düşen çığın altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika

- Rusya'da düşen çığın altında kalmaktan son anda kurtuldular

18.02.2021 14:18

- Rusya'da düşen çığın altında kalmaktan son anda kurtuldular Rusya'ya bağlı Kafkasya'da çığın düştüğü anları cep telefonu ile kaydetmeye çalışan grup, çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu.

- Rusya'da düşen çığın altında kalmaktan son anda kurtuldular

MOSKOVA - Rusya'ya bağlı Kafkasya'da çığın düştüğü anları cep telefonu ile kaydetmeye çalışan grup, çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Rusya'ya bağlı Kafkasya'da bulunan Elbruz Dağı'nda çığ düşmeleri devam ediyor. Elbruz Dağı'nın çevrelediği Kabarday- Balkar ve Kuzey Osetya'da çığ düşmeleri nedeniyle birçok köyle bağlantı kesildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çığ düşmeleri nedeniyle Kuzey Osetya ile Gürcistan arasındaki Kazbek-Yukarı Lars sınır kapısında önlemler alındığı, çığ riskine karşı otoyoldaki araçların durdurulduğu duyuruldu. Açıklamada, çığ riski nedeniyle sınırın kapatılma kararının geçtiğimiz 15 Şubat'ta alındığı ve yağışların devam edeceği 21 Şubat'a kadar süreceği belirtildi. Sınırda şu anda Türk sürücülerin de aralarında bulunduğu 500 civarında tırın bekletildiği ifade edildi. Ayrıca tır sürücülerinin mağduriyetinin giderilmesi için mobil şarj noktaları, ısınma alanı ve çay içebilecekleri sıcak bir alan oluşturulduğu aktarıldı. Sınır kapısında 80 yatak kapasiteli 3 otelin 120 kişilik restoranın, 2 petrol istasyonu ve 500 araç kapasiteli 4 ayrı alanda park yeri bulunduğu öğrenildi.

Çığ altında kalmaktan son anda kurtuldular

Kafkasya'da yaşanan çığ olayları devam ederken, birçok kişi bu anları cep telefonları ile kaydetmeye çalışıyor. Dağlarda biriken karlar, yapılan top atışlarıyla çığa dönüştürülüp olası büyük faciaların önüne geçilmeye çalışılıyor. Top atışlarıyla ve kendiliğinden oluşan çığ anlarını kaydetmeye çalışan bir grup, o anlarda çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu. Görüntüleri çekerken dağlardan düşen çığ, bir süre sonra çekim yapan kişilerin bulunduğu noktaya doğru ilerledi. Düşen çığ nedeniyle ilk önce endişelenmeyen grup, çığın üzerlerine doğru gelmesiyle birlikte alt tarafta bulunan otoparka inerek kurtulmayı başardı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ambulansın üzerine çığ düştü

Rusya'ya bağlı Sahalin Adası'nda ise hasta almaya giden bir ambulans çığ altında kaldı. Ambulansta bulunan doktor, hemşire ve ambulans sürücüsünü kurtarma çalışmaları 2 saat boyunca sürdürüldü. Yürütülen çalışmalar sonucu ambulans, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulanstaki 3 kişi, hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirilirken, durumunun iyi olduğu açıklandı.

- Rusya'da düşen çığın altında kalmaktan son anda kurtuldular
- Rusya'da düşen çığın altında kalmaktan son anda kurtuldular
- Rusya'da düşen çığın altında kalmaktan son anda kurtuldular
- Rusya'da düşen çığın altında kalmaktan son anda kurtuldular
- Rusya'da düşen çığın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Ambulans, Kafkasya, Balkar, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Rusya'da düşen çığın altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika


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