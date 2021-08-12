Rusya'da düşen helikopterdekiler için arama çalışmaları sürüyor

Rusya'nın Kamçatka bölgesindeki Kuril Gölü yakınlarında düşen turist helikopterindekiler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kamçatka kurtarma ekipleri, MI-8 helikopterinin düştüğü Kuril Gölü bölgesinde arama operasyonları yürütüyor. Kurtarma ekipleri ayrıca Kuril Gölü'nde teknelerde devriye geziyor, bölge insansız hava araçları kullanılarak da inceleniyor. Dalgıçlar kıyı şeridini ve kıyı sularını 20 metre derinlikte inceliyor. Kurtarma ekiplerine göre, büyük derinliklerde, özel derin deniz çalışmaları yapmak için ek ekipman gerekiyor. Gerekli ekipmanlar yakın zamanda teslim edilecektir" denildi.