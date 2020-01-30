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Rusya'da duvarlara Putin karşıtı poster asan iki Kırgız'a 'terör propagandası'ndan gözaltı
7 saat önce
Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Kırgızistan vatandaşı iki kişi, Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı grafiti yapıştırdıkları gerekçesiyle 'terör propagandası' yapmaktan gözaltına alındı
Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Kırgızistan vatandaşı iki kişi, Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı duvar yazıları yazdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Şahıslar, 'terör propagandası' yapmakla suçlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:19
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