Rusya'da duvarlara Putin karşıtı poster asan iki Kırgız'a 'terör propagandası'ndan gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'da duvarlara Putin karşıtı poster asan iki Kırgız'a 'terör propagandası'ndan gözaltı - Son Dakika Dünya

Rusya'da duvarlara Putin karşıtı poster asan iki Kırgız'a 'terör propagandası'ndan gözaltı

7 saat önce

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Kırgızistan vatandaşı iki kişi, Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı grafiti yapıştırdıkları gerekçesiyle 'terör propagandası' yapmaktan gözaltına alındı

Rusya'da duvarlara Putin karşıtı poster asan iki Kırgız'a 'terör propagandası'ndan gözaltı, System.String[]

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Kırgızistan vatandaşı iki kişi, Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı duvar yazıları yazdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.


Şahıslar, 'terör propagandası' yapmakla suçlanıyor.

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Vladimir Putin, Kırgızistan, Petersburg, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:19 
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