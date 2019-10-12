Son Dakika Haberleri: Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli,...
Son Dakika Spor Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli,...

Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli,...

13 dakika önce

Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.

Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli,..., System.String[]

Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.

Busenaz Sürmeneli, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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