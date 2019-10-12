Son Dakika Haberleri: Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 81 kiloda temsil eden Elif...
Son Dakika Spor Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 81 kiloda temsil eden Elif...

Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 81 kiloda temsil eden Elif...

1 saat önce

Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 81 kiloda temsil eden Elif Güneri, finale yükseldi.

Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 81 kiloda temsil eden Elif..., System.String[]

Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 81 kiloda temsil eden Elif Güneri, finale yükseldi.

Elif Güneri, Türkiye, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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