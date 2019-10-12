Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 81 kiloda temsil eden Elif...
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Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 81 kiloda temsil eden Elif Güneri, finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:50 Kaynak: AA
Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 81 kiloda temsil eden Elif Güneri, finale yükseldi.
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