- Rusya'da düzenlenen Kafkas-2020 tatbikatı başladı - Son Dakika

- Rusya'da düzenlenen Kafkas-2020 tatbikatı başladı

MOSKOVA - Rusya'da bugün başlayan ve bazı ülkelerin çekildiği Kafkas-2020 tatbikatı askeri törenle resmen başladı.

Rusya, 26 Eylül'e kadar sürmesi planlanan Kafkas-2020 Uluslararası Askeri Tatbikatı, Kapustin Yar eğitim sahasında yapılan tören ile başladı. Karadeniz, Hazar Denizi, Kapustin Yar ve Aşuluk poligonlarında yapılacak tatbikata ev sahibi ülke Rusya ile birlikte Ermenistan, Belarus, Çin, Myanmar, Pakistan ve İran katılım sağlıyor.

Katılımcı ülkeler ağır askeri araçlarını Rusya'ya nakliye uçakları ile taşıdı. Tatbikatın duyurulması sırasında Azerbaycan, Hindistan ve Sırbistan'ın katılımı duyurulmuştu. Azerbaycan, Hindistan ve Sırbistan'ın tatbikattan çekilmesiyle katılımcı ülke sayısı 7'de kaldı.

Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov tatbikatın dün gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Barışçıl bir ortamda düzenlenen bu büyük tatbikat askeri birliklerimiz ve komuta birliklerimiz arasındaki iletişim ve karşılıklı pratik anlayışın aktarımı için iyi bir fırsat" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcı ve gözlemci ülkelerin bayraklarının ülke marşlarıyla göndere çekilmesinin ardından tatbikatın resmi açılış töreni tamamlandı.

Katılımcı ülkelerin askeri birlikleri, Rusya'ya ulaşmasının ardından korona virüs testine tabi tutuldu.