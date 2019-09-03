Rusya'da düzenlenen uçurtma festivaline büyük ilgi
9 saat önce
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen uçurtma festivali festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen uçurtma festivali festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Yetkililer bu gibi organizasyonlarla uçurtma ile geç tanışan Ruslara bu etkinliği sevdirmeyi amaçlıyor
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:48
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya'ya borcunu ödedi Rus markasının başörtülü kızı reklamda kullanması ülkeyi karıştırdı İran'da 13 yaşındaki kız çocuğunun düğünün görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Barzani'den korkutan DEAŞ açıklaması: Eylemlerine yeniden başladı