Son Dakika Haberleri: Rusya'da düzenlenen uçurtma festivaline büyük ilgi
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Rusya'da düzenlenen uçurtma festivaline büyük ilgi

9 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen uçurtma festivali festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen uçurtma festivali festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Yetkililer bu gibi organizasyonlarla uçurtma ile geç tanışan Ruslara bu etkinliği sevdirmeyi amaçlıyor

Moskova, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:48 
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