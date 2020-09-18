Rusya'da tank yanarak kül oldu - Son Dakika

Rusya'da eğitim sırasında askeri tank yandı. Rusya'da tankçı birliklerin eğitim tatbikatında T-90A tipi Rus yapımı askeri tank yandı.

Rusya'nın Astrahan Bölgesi tankçı birlikleri tarafından önceki gün yapılan eğitim sırasında 3. nesil Rusya yapımı T-90A tipi askeri tank tutuştu. Tankta patlama ile birlikte yangın çıktığı öğrenilirken askeri birliklerine bağlı yangın ekibinin yangına müdahale ettiği öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı yaşanan kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, çıkan yangında tank sürücüsü olan Rus askerinin vücudunda yanıklar meydana geldiği ve askeri hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirirken tankın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Rus ordusunun soruşturma komitesi tarafından kaza ile ilgili araştırma başlatıldığı ve tank üzerinde yangının çıkış sebebi ile ilgili uzman ekipler tarafından inceleme başlatıldığı aktarıldı.

(İHA)