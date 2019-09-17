Son Dakika Haberleri: Rusya'da ekonomik büyümeye nüfus engeli
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Rusya'da ekonomik büyümeye nüfus engeli

1 saat önce

Rusya Merkez Bankası yayınladığı raporda, Rusya'nın büyüme endeksinin nüfus azalması nedeniyle risk altında olduğunu duyurdu.

Rusya'da ekonomik büyümeye nüfus engeli, System.String[]

Rusya Merkez Bankası yayınladığı raporda, Rusya'nın büyüme endeksinin nüfus azalması nedeniyle risk altında olduğunu duyurdu.


Rusya Merkez Bankası tarafından 2020 - 2022 yılları arasındaki ekonomik büyümeye dair bilgiler paylaşıldı. Rus uzmanlar tarafından hazırlanan raporda, Rusya'nın geleceği için kaygılandıracak sonuçlar ortaya çıktı. Yayınlanan rapora göre, 2020 ve 2022 yılları arasında Rusya'nın nüfus artış hızında düşüş yaşandıkça ekonomik büyüme hızında da düşüş gerçekleşecek. Bu durum raporda, "Beklenen demografik eğilimler orta vadeli enflasyon dinamiklerini ve büyümeyi etkileyebilir" ifadeleriyle aktarıldı. Raporda bahsi geçilen durum için sunulan çözüm önerisi ise emeklilik yaşının yükseltilmesi oldu. Böylelikle nüfusun çalışma oranında artış gözleneceği ve iş gücü sorununun kısa vadede ortadan kalkabileceği savunuldu.


Rusya'da verimsiz iş alanlarının üretime engel olduğunun savunulduğu raporda, buna karşın verimsiz iş alanlarının ortadan kaldırılmasının buna paralel olarak başka ülkelerden gelenlerin üretime katkısının daha fazla olacağı, başka ülkelerden iş gücü potansiyelinin Rusya'yı cazip bir fırsat olarak göreceği belirtildi. - MOSKOVA

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:24 Kaynak: İHA
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