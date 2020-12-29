Rusya'da -35 derece düzenlenen koşu maratonuna katılan yarışmacılar, 6 saat süreyle soğuk havada buzun keyfini yaşadı.
Rusya'nın Novosibirsk kentinde termometreler -35' dereceyi gördü. Spor kulubü üyeleri yaklaşık 10'dan fazla kişi dondurucu havaya aldırış etmeden koşu yarışmasına katıldı.Soğuk havaya rağmen, mayolarıyla koşu maratonuna katılan yarışmacıların 6 saatlik o anları şaşırttı. Soğuk havada koşu sonrası hızını alamayan yarışmacılar, buz çukuruna girerek yüzdü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Rusya'da eksi 35 derecede koşu keyfi - Son Dakika