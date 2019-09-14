Son Dakika Haberleri: Rusya'da elektrikli araç sahile uçtu... o anlar amatör kamerada
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Rusya'da elektrikli araç sahile uçtu... o anlar amatör kamerada

33 dakika önce

Rusya'da bir çiftin içinde bulunduğu küçük elektrikli araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki korkulukları aşıp sahile uçtu.

Rusya'da elektrikli araç sahile uçtu... o anlar amatör kamerada, System.String[]

Rusya'da bir çiftin içinde bulunduğu küçük elektrikli araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki korkulukları aşıp sahile uçtu. Parçalanan aküden dökülen asit nedeniyle araçtaki kadının vücudunda yanıklar oluştu. Kaza anı amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Olay, Kaliningrad bölgesinde meydana geldi. Yolda ilerlemekte olan küçük elektrikli araç, bir anda sürücünün kontrolü kaybetmesiyle sahil tarafına doğru yöneldi. Korkulukları aşıp takla atan araç sahile ters şekilde düştü.

Kazada çiftin yaralandığı; kadının, araçtan dökülen akü asidinden yandığı ve durumunun kritik olduğu bildirildi.

Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:32 Kaynak: DHA
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