Rusya'da eli merdivenlere sıkışan çocuk için seferberlik - Son Dakika

Rusya'da bir AVM'dek küçük çoğun eli yürüyen merdivenlere sıkıştı. AVM'delki müşteriler çocuğu kurtarmak kişi seferber oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir AVM'de alışveriş Ali isimli küçük bir çocuk yürüyen merdivenlerde düştü. Küçük çocuk ardından elini merdivene kaptırdır. Adı Ali olduğu belirtilen çocuğu kurtarmak için onlarca kişi seferber oldu. Yürüyen merdivendeki onlarca müşteri merdivenin üzerinde zıplayarak, çocuğu kurtardı. Ali'nin ciddi yara almadan kurtarıldığı o anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.