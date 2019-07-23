Son Dakika Haberleri: Rusya'da en çok sevilen Rus klasik eser yazarı kim? Moskova ve Petersburg'da sorduk
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Rusya'da en çok sevilen Rus klasik eser yazarı kim? Moskova ve Petersburg'da sorduk

52 dakika önce

Puşkin, Dostoyevski, Tolstoy, Çehov, Gogol, Gorki, Lermontov, Bulgakov... Edebiyat severlerin bir solukta saydığı bu isimler Rusya ve dünya edebiyatında bir döneme damga vurdu. Peki bugün Ruslar gurur duydukları bu yazarlardan hangisini daha çok seviyor? Moskova ve St Petersburg'da halka sorduk.

Rusya'da en çok sevilen Rus klasik eser yazarı kim? Moskova ve Petersburg'da sorduk, System.String[]
Puşkin, Dostoyevski, Tolstoy, Çehov, Gogol, Gorki, Lermontov, Bulgakov, Turgenyev...

Kitapseverlerin bir solukta saydığı bu isimler Rusya ve dünya edebiyatında bir döneme damga vurdu. O yazarlar günümüzde de dünyanın her yerinde geniş okuyucu kitlesine ulaşıyor.
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Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Dostoyevski, Tolstoy, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:52 
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