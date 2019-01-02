Rusya'da Enkaz Altında 33 Ceset Çıkarıldı
1 saat önce İlandır
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk kentinde 31 Aralık'ta doğalgaz patlaması sonucu çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 33'e çıktı.
Rusya
'nın Çelyabinsk
bölgesindeki Magnitogorsk kentinde 31 Aralık
'ta doğalgaz patlaması sonucu çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 33'e çıktı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Magnitogorsk kentinde 31 Aralık'ta yaşanan doğalgaz patlaması sonucu çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısının 33'e çıktığı duyuruldu. Bakanlık açıklamasında arama kurtarma çalışmalarının hava koşulları nedeniyle aralıklarla durdurulduğu, enkazın altında bulunan 10'dan fazla cesedin daha çıkarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında binanın bazı kısımlarında yeni çökmelerin gerçekleştiği, soğuk havanında etkisiyle çalışmaların aksadığı kaydedildi. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:58 Kaynak: İHA
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