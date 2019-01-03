Son Dakika Haberleri: Rusya'da Enkaz Altından Çıkarılan Ceset Sayısı 37'ye Yükseldi

Rusya'da Enkaz Altından Çıkarılan Ceset Sayısı 37'ye Yükseldi

2 saat önce İlandır

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk kentinde doğalgaz patlaması sonucu çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 37'ye çıktı.

Rusya'da Enkaz Altından Çıkarılan Ceset Sayısı 37'ye Yükseldi, System.String[]
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk kentinde doğalgaz patlaması sonucu çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 37'ye çıktı.

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk kentindeki 10 katlı binada, 31 Aralık'ta yaşanan doğalgaz patlaması sonucu çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısının 37'ye çıktığı duyuruldu. Yetkililer, enkazdan çıkarılan 22 cesedin kimliğinin tespit edildiğini kaydetti. Arama kurtarma çalışmaları sırasında binanın bazı kısımlarında yeni çökmelerin yaşandığı belirtilirken soğuk havanında etkisiyle çalışmaların aksadığı aktarıldı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:17 Kaynak: İHA

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