Son Dakika Haberleri: Rusya'da Enkazın Altından Canlı Kedi Çıkarıldı

Rusya'da Enkazın Altından Canlı Kedi Çıkarıldı

1 saat önce

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğalgaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından canlı papağandan sonra şimdide kedi çıkarıldı.

Rusya'da Enkazın Altından Canlı Kedi Çıkarıldı, System.String[]
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğalgaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından canlı papağandan sonra şimdide kedi çıkarıldı.

Magnitogorsk şehrinde 10 katlı binada 31 Aralık'ta sabah saatlerinde meydana gelen patlamada çöken blokun enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Toplam 21 kişinin cesedinin çıkarıldığı binanın enkazından biri 11 aylık bebek olmak üzere toplam 15 kişi canlı olarak çıkarıldı. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları sırasında dün bir papağanın canlı çıkarılmasından sonra bugünde bir kedi canlı olarak çıkarıldı. Hayvanlarında enkazın altından canlı çıkarılması ekipleri ve Rusları sevince boğdu. Kedinin veterinerler tarafından tedavi altına alındığı, vücudunda bulunan kanamaların durdurulduğu açıklandı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:24 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FETÖ'ye Kaynak Aktaran Aynes Gıda'nın Yönetimi TMSF'ye Devredildi Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi

Son Dakika! Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:31:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da Enkazın Altından Canlı Kedi Çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]