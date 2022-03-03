Rusya'da erişimi engellenen medya kuruluşu Dojd, geçici süreliğine yayınını durduruyor - Son Dakika
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Rusya'da erişimi engellenen medya kuruluşu Dojd, geçici süreliğine yayınını durduruyor

03.03.2022 23:47
Rusya'da erişimi engellenen medya kuruluşu Dojd, geçici süreliğine yayınını durduruyor

Rusya'da erişimi engellenen muhalif "Dojd" (Yağmur) medya kuruluşu, yayınını durdurma kararı aldığını bildirdi.

Rusya'da erişimi engellenen muhalif "Dojd" (Yağmur) medya kuruluşu, yayınını durdurma kararı aldığını bildirdi.

Televizyon kanalı Dojd'un Genel Müdürü Natalya Sindeyeva, yaptığı açıklamada, yayını geçici süreliğine durdurduklarını belirterek, "Ne şekilde çalışacağımızı anlamak için güce ihtiyacımız var. Yayına tekrar başlayacağımızı umuyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Dojd Genel Yayın Yönetmeni Tihon Dzyadko ile bazı televizyon çalışanlarının Rusya'yı terk ettiği belirtildi.

Rusya Başsavcılığı, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor), Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu hakkında yalan bilgi yaydığı gerekçesiyle yayın kuruluşları Eho Moskvı ( Moskova'nın Yankısı) ve Dojd TV internet sitelerine erişimin kısıtlanması talebinde bulunmuştu.

Bu talepten hemen sonra söz konusu kuruluşların internet sitelerine erişim durdurulmuştu.

Eho Moskvı, radyo kanalı ve internet sitesinin yayınını durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Yönetime muhalif yönleriyle bilinen ve "yabancı ajan" listesine alınan Eho Moskvı 1990'da, Dojd TV ise 2010'da kurulmuştu.

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Medya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da erişimi engellenen medya kuruluşu Dojd, geçici süreliğine yayınını durduruyor - Son Dakika


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