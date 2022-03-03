Rusya'da erişimi engellenen muhalif radyo ve internet sitesi yayınlarını durduracak - Son Dakika
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Rusya'da erişimi engellenen muhalif radyo ve internet sitesi yayınlarını durduracak

03.03.2022 12:06
Rusya'da erişimi engellenen muhalif radyo ve internet sitesi yayınlarını durduracak

Rusya'da erişimi engellenen muhalif "Eho Moskvı/Moskova'nın Yankısı" radyo kanalı ve internet sitesinin, yayınını durdurma kararı aldığı bildirildi.

Rusya'da erişimi engellenen muhalif "Eho Moskvı/ Moskova'nın Yankısı" radyo kanalı ve internet sitesinin, yayınını durdurma kararı aldığı bildirildi.

Eho Moskvı Genel Yayın Yönetmeni Aleksey Venediktov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu üyelerinin oy çokluğuyla, Eho Moskvı radyo kanalı ve sitesinin kapatılması yönünde karar alındı." ifadelerini kullandı.

Rusya Başsavcılığı, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor), Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu hakkında yalan bilgi yaydığı gerekçesiyle Eho Moskvı ve Dojd TV (Yağmur TV) internet sitelerine erişimin kısıtlanması talebinde bulunmuştu.

Bu talepten hemen sonra söz konusu kuruluşların internet sitelerine erişim durdurulmuştu.

Yönetime muhalif yönleriyle bilinen Eho Moskvı 1990'da, Dojd TV ise 2010'da kurulmuştu.

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Telegram, Moskova, Rusya, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da erişimi engellenen muhalif radyo ve internet sitesi yayınlarını durduracak - Son Dakika


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