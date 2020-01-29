Rusya'da eski koca dehşeti: Boşandığı eşini ateşe verdi - Son Dakika
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Rusya'da eski koca dehşeti: Boşandığı eşini ateşe verdi

6 saat önce

Rusya'da bir saldırgan, markette çalışan eski eşinin üzerine bir sıvı dökerek, onu ateşe verdi.

Rusya'da eski koca dehşeti: Boşandığı eşini ateşe verdi, System.String[]

Rusya'da bir saldırgan, markette çalışan eski eşinin üzerine bir sıvı dökerek, onu ateşe verdi. Kadının yoğun bakımda olduğu; saldırgan adamın ise gözaltına alındığı belirtildi.

Olay, Rusya'nın Perm Krayı'nda bulunan Solikamsk şehrinde önceki gün meydana geldi. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın markete geldiği ve eski eşinin kasaya gelmesini beklediği görüldü. Kadının kasaya gelmesiyle birlikte saldırgan, cebinden bir kutu çıkarıyor ve kadının üzerine kutudaki sıvıyı döküyor. Kadın ise bu sırada kendini kurtarmak için arka odaya kaçmayı çalışıyor ancak saldırgan peşinden koşarak kadını ateşe veriyor. Bir süre sonra önce başka bir çalışanın, ardından saldırganın odayı terk ettiği ve daha sonra da alevler içindeki kadının yardım almak için dışarı koştuğu görülüyor.Yerel medya kadının yoğun bakımda olduğunu ve saldırganın da gözaltına alındığını yazdı.


Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:50 Kaynak: DHA
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