Son Dakika Haberleri: Rusya'da evin balkonunda sigara içmek yasaklanıyor
BBC
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Rusya'da evin balkonunda sigara içmek yasaklanıyor

1 saat önce

Rusya'da hükümet, evlerin balkonlarında sigara içilmesini yasaklayan düzenlemeyi kabul etti.

Rusya'da evin balkonunda sigara içmek yasaklanıyor, System.String[]

Rusya'da hükümet, evlerin balkonlarında sigara içilmesini yasaklayan düzenlemeyi kabul etti.

Apartman dairelerinin balkonlarını kapsayan kararın yangın riskini azaltmak için alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamalarda balonda çakmak yakmak ya da sigara içmenin 'açık alanda ateş yakmak' olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Aynı düzenleme balkonlarda mangal yakılmasını da yasaklıyor.

Söz konusu düzenlemeyi ihlal edenler, 3000 ruble (Yaklaşık 283 TL) para cezasına çarptırılabilecek.

'Sigara da içemeyeceksek balkonun maksadı ne?'

1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek olan düzenleme, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

Rusya'nın büyük bölümünde çok katlı apartmanlar bulunuyor. BBC Monitoring'den Vitaliy Shevchenko, insanların evde sigara içmek için genellikle balkonlara çıktığını söylüyor.

Shevchenko, "Birçok kişi bir sigara için palto giyip asansörle aşağı inmek istemeyecektir" diyor.

Sosyal medyada da karara tepki gösteren birçok kişi oldu.

TJournal adlı çok ziyaret edilen blog sitesinde bir kullanıcı "İnsanların kendi balkonlarında sigara içmelerini yasaklamak akıl dışı. Hükümet vatandaşların kendi mülklerini kullanmalarına izin vermiyor. Sigara da içemeyeceksek balkonun maksadı ne?" diye sordu.

Hükümet, Rusya, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:34 
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