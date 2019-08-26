Rusya'da evin mutfağında patlama: 2 ölü

Rusya'da bir evin mutfağında yaşanan patlamada 2 kişi öldü.



Rusya'nın Primorsky bölgesine bağlı Nakhodka şehrinde bir evin mutfağında patlama meydana geldi. Yaşanan patlamayla birlikte evin mutfağında bulunan 2 kişi feci şekilde can verdi. Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi tarafından yaşanan patlamayla ilgili verilen ilk bilgilerde yaşanan patlamayla birlikte 2 kişinin öldüğü fakat ilk incelemeler doğrultusunda patlamanın sebebinin henüz öğrenilemediği belirtildi.



Patlamayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı açıklandı. - MOSKOVA