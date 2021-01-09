Rusya'da evlerin üstüne çığ düştü - Son Dakika

Rusya'da evlerin üstüne çığ düştü

Rusya'da bir kayak merkezine çığ düşmesi sonucu 5 dağ evi çığ altında kalırken, 4 kişi kurtarıldı.

Rusya'da bir kayak merkezine çığ düşmesi sonucu 5 dağ evi çığ altında kalırken, 4 kişi kurtarıldı. Rusya'nın Krasnoyarsk şehrindeki bir kayak merkezine çığ düştü. Gora Otdelnaya isimli kayak merkezine çığ düşmesi sonucu 5 dağ evi kar kütlelerinin altında kaldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgeye 200 kişilik kurtarma ekibi ve 8 araç gönderildiğini duyurdu. Çığ altında kalan kişi sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, evlerin bulunduğu 300 metrekarelik alanda arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi. 2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ KURTARILDI Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini aktarırken, çığ altında kalan 2'si çocuk toplam 4 kişilik bir ailenin kurtarıldığını duyurdu. Aşırı fırtına nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü fakat çalışmaların aksamaması için ek kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği aktarıldı. (İHA)

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