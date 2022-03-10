Rusya'da faaliyetini sonlandıracak Uniqlo mağazasında uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
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Rusya'da faaliyetini sonlandıracak Uniqlo mağazasında uzun kuyruklar oluştu

10.03.2022 19:57
Rusya'da faaliyetini sonlandıracak Uniqlo mağazasında uzun kuyruklar oluştu

Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan Uniqlo mağazasında uzun kuyruklar oluştu.

Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan Uniqlo mağazasında uzun kuyruklar oluştu.

Japonya merkezli giyim firması Uniqlo'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle şirketin Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldığı duyurulmuştu.

Rusya'da vatandaşların Moskova'daki Uniqlo mağazasına gelerek faaliyetlerini sonlandıracak mağazadan alışveriş yapmak için uzun süre kuyrukta bekledikleri görüldü.

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Japonya, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da faaliyetini sonlandıracak Uniqlo mağazasında uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da faaliyetini sonlandıracak Uniqlo mağazasında uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
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