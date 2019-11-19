Son Dakika Haberleri: Rusya'da fabrika yangını
Son Dakika Güncel Rusya'da fabrika yangını - Son Dakika

Rusya'da fabrika yangını

6 saat önce

Rusya'da bir kompresör fabrikasında çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Rusya'da fabrika yangını, System.String[]

Rusya'da bir kompresör fabrikasında çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Kazan dairesinde başlayan yangın, kısa sürede fabrikayı sarınca alevler gökyüzüne yükseldi.

Yangın, Çelyabinsk şehrinde bulunan bir kompresör fabrikasının kazan dairesinde çıktı. Sabahın erken saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri derhal müdahale ederken, bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Fabrikayı kaplayan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yetkililer 4 saat sonra söndürülebilen yangında kimsenin yara almadığını ve yangının nedeninin araştırıldığını belirtti.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Yanan tesisin görüntüsü

-Yükselen dumanlar

-Bölgeden itfaiyenin görüntüsü


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, parti grubunda duyurdu: MYK'da arkadaşlarıma Kılıçdaroğlu için talimat verdim
Son dakika: Rusya'dan Çavuşoğlu'nun "Mutabakata uymadılar" tepkisine yanıt: Şaşkınlıkla karşıladık Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:04:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da fabrika yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]