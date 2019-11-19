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Rusya'da fabrika yangını

6 saat önce

Rusya'da bir kompresör fabrikasında çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Rusya'da bir kompresör fabrikasında çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Kazan dairesinde başlayan yangın, kısa sürede fabrikayı sarınca alevler gökyüzüne yükseldi.

Yangın, Çelyabinsk şehrinde bulunan bir kompresör fabrikasının kazan dairesinde çıktı. Sabahın erken saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri derhal müdahale ederken, bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Fabrikayı kaplayan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yetkililer 4 saat sonra söndürülebilen yangında kimsenin yara almadığını ve yangının nedeninin araştırıldığını belirtti.

Rusya'da fabrika yangını

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:21 Kaynak: DHA
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