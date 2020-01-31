Rusya'da fabrikada meydana gelen patlamada 1'i Türk 5 kişi öldü - Son Dakika
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Rusya'da fabrikada meydana gelen patlamada 1'i Türk 5 kişi öldü

6 saat önce

Rusya'nın Mtsensk kentinde bulunan metal fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i Türk vatandaşı 5 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da fabrikada meydana gelen patlamada 1'i Türk 5 kişi öldü, System.String[]

Rusya'nın Mtsensk kentinde bulunan metal fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i Türk vatandaşı 5 kişi hayatını kaybetti.

Rus TASS haber ajansına göre, Orlovks bölgesinin Mtsensk kentinde inşaatı süren metal fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlama sonucunda 1'i Türk vatandaşı 5 kişi öldü, yaralılar arasında 3 Türk'ün bulunduğu bildirildi.

Gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından fabrika çatısının çöktüğü bildirildi.

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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