Rusya'da fabrikada meydana gelen patlamada 2'si Türk 5 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'da fabrikada meydana gelen patlamada 2'si Türk 5 kişi öldü - Son Dakika

Rusya'da fabrikada meydana gelen patlamada 2'si Türk 5 kişi öldü

6 saat önce

Rusya'nın Mtsensk kentindeki metal fabrikasında meydana gelen patlamada, 2'si Türk vatandaşı 5 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da fabrikada meydana gelen patlamada 2'si Türk 5 kişi öldü, System.String[]

Rusya'nın Mtsensk kentindeki metal fabrikasında meydana gelen patlamada, 2'si Türk vatandaşı 5 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Orlovks bölgesinin Mtsensk kentinde inşaatı süren metal fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlama sonucunda 2'si Türk, 3'ü Rus vatandaşı 5 kişi hayatını kaybetti, 3 Türk vatandaşı yaralandı.

Gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği belirtilen patlamanın ardından fabrika çatısının çöktüğü bildirildi.

Bakan Çavuşoğlu, yaralı Türk vatandaşlarını aradı

Yaralı Türk vatandaşlarını arayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, olayın yakından takip edildiğini aktardı.

Çavuşoğlu, yaralıların tedavisi ve diğer tüm konularda gerekli adımların atılması konusunda bütün imkanların kullanılacağını ifade etti.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde görevli yetkililer de hastanede tedavi gören yaralı Türk vatandaşlarının yanına ulaşırken, kazaya ilişkin süreçte atılması gereken adımlar konusunda destek sağlıyor.

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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