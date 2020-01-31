Rusya'da fabrikada patlama: 'Ölenlerden bazıları Türk vatandaşı olabilir' - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Rusya'da fabrikada patlama: 'Ölenlerden bazıları Türk vatandaşı olabilir' - Son Dakika Dünya

Rusya'da fabrikada patlama: 'Ölenlerden bazıları Türk vatandaşı olabilir'

6 saat önce

Oryol Bölgesi Valisi Adnrei Klychkov, Mtsenks şehrinde metal ürünler işleyen bir fabrikada meydana gelen gaz patlaması sonucu beş kişinin öldüğünü, üç kişinin de yaralandığını açıkladı.

Rusya'da fabrikada patlama: 'Ölenlerden bazıları Türk vatandaşı olabilir', System.String[]

Rusya'da Oryol Bölgesi Valisi Adnrei Klychkov, Mtsenks şehrinde bir fabrikada meydana gelen gaz patlaması sonucu beş kişinin öldüğünü, üç kişinin de yaralandığını açıkladı. Klychkov, Hayatını kaybedenlerden bazılarının Türk vatandaşı olabileceğini söyledi.

Başkent Moskova'nın yaklaşık 250 kilometre güneyindeki Mtsenks şehrindeki patlamadan sonra Rossiya 24 televizyonuna konuşan Andrei Klychkov, "Kimlikleri tespit ediyoruz. Ölenlerden bazılarının Türk vatandaşı olduğu tahmin ediliyor" diye konuştu.

Klychkov, Rusya Federal Göç Hizmetleri Bürosu yetkililerinin de kimlik belirleme sürecinde yardımcı oldukları bilgisini verdi.

Rusya'da devlete ait TASS Haber Ajansı, patlamanın hemen ardından geçtiği haberde üç kişinin öldüğünü; ölenlerden birinin Türk vatandaşı olduğunu bildirmişti.

TASS, üç yaralının da Türk vatandaşı olduğunu da açıklamıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, fabrikanın inşaat halindeki bölümünde meydana gelen patlamayla ilgil inceleme başlattı.

Rusya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:15 
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